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РИА Новости
Война в Сирии

Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ

22:28 07.10.2019 (обновлено: 23:40 07.10.2019)
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© AP Photo / Kenan GurbuzСамолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции
© AP Photo / Kenan Gurbuz
Самолет F-16 ВВС Турции. Архивное фото
ДАМАСК, 7 окт — РИА Новости. Турецкая авиация нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке, передает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента.
Ранее SDF заявили, что американские войска отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что силы США покидают территории, где Турция планирует провести операцию против курдских формирований.
"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", — передает телеканал.
Сведений о жертвах в результате удара пока нет.
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Гостелеканал Сирии Ikhbariya также сообщил о турецкой атаке против сил SDF в деревне Телль-Тавиль в окрестностях аль-Маликии.
В свою очередь, сирийское радио Sham FM передало, что ВВС Турции нанесли авиаудары по КПП на границе Сирии с Ираком, в результате чего были разрушены два моста.
После этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом телефонный разговор.
Дипломат заявил, что страна с уважением относится к территориальной целостности Сирии, и отметил, что действия Турции в этом регионе являются временными.
В свою очередь, глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий и считает необходимым соблюдение территориальной целостности Сирии и установление там стабильной и безопасной обстановки.
Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииКурдские силы самообороныТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
а вы им кроме С 400, еще что нибудь продайте... нашли с кем связываться - обрадовались деньгам
7 октября, 22:57
Алексей
38001010
Смешно. Как просто американцы бросают своих союзников на произвол судьбы. Есть о чем задуматься Украине, Прибалтике, Грузии свято верующих во всемогущество американской дубины.
7 октября, 23:06
для души и дела
3730103
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