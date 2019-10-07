Деревянный храм с уникальным иконостасом освятят в 2020 году в Москве

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Деревянный храм в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино освятят Великим чином в 2020 году, сообщили в понедельник в пресс-службе куратора "Программы 200 храмов" депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Храмовый комплекс освятят великим чином в 2020 году, после того как весь комплекс будет сдан в эксплуатацию, а его территория - благоустроена", - сказал Владимир Ресин.

По его словам, у храма нет благотворителя и "прихожане все делают сами". Храм построили из лиственницы по традиционным технологиям. Через 3-5 лет дерево потемнеет и "храм будет невозможно отличить от памятников архитектуры русского деревянного зодчества". Но основание церкви – бетонное, она "оснащена инженерией, включая противопожарную систему безопасности".

"Иконостас будет резным, деревянным - из трехсотлетнего дуба, который рос у некрополя Донского монастыря. Это был один из старейших дубов Москвы, и когда он после урагана рухнул, мы передали ценную древесину храму. Над иконостасом работают мастера Троице-Сергиевой лавры", - рассказал настоятель прихода иерей Илия Боярский.