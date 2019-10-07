Деревянный храм с уникальным иконостасом освятят в 2020 году в Москве

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Деревянный храм в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино освятят Великим чином в 2020 году, сообщили в понедельник в пресс-службе куратора "Программы 200 храмов" депутата Госдумы Владимира Ресина.
"Храмовый комплекс освятят великим чином в 2020 году, после того как весь комплекс будет сдан в эксплуатацию, а его территория - благоустроена", - сказал Владимир Ресин.
По его словам, у храма нет благотворителя и "прихожане все делают сами". Храм построили из лиственницы по традиционным технологиям. Через 3-5 лет дерево потемнеет и "храм будет невозможно отличить от памятников архитектуры русского деревянного зодчества". Но основание церкви – бетонное, она "оснащена инженерией, включая противопожарную систему безопасности".
"Иконостас будет резным, деревянным - из трехсотлетнего дуба, который рос у некрополя Донского монастыря. Это был один из старейших дубов Москвы, и когда он после урагана рухнул, мы передали ценную древесину храму. Над иконостасом работают мастера Троице-Сергиевой лавры", - рассказал настоятель прихода иерей Илия Боярский.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года Владимир Ресин сообщил СМИ, что на тот момент всего в столице возводили 232 храмовых комплекса.