В центре Москвы прорвало пожарный гидрант

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Утечка воды на 1-й Брестской улице в Москве произошла из-за сбитого пожарного гидранта, авария ликвидирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводоканала".

Ранее в Telegram-канале "Московские новости" появилось видео, как столб воды поднялся над проезжей частью на 1-й Брестской улице.

"Заявка об утечке на 1-й Брестской улице поступила в 20.22. Оперативно прибывшая на место бригада обнаружила, что было сбито ограждение и стендер пожарного гидранта, который был установлен на время реконструкции водопроводной сети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что утечка была ликвидирована в 20.55. Во время ремонтных работ водоснабжение в зданиях не отключалось.