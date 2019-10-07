Первый храм в САО по программе "200 храмов" достроят до конца 2019 года

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Приходской дом при храме в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев достроят до конца года в Северном административном округе Москвы, это будет первый в округе храмовый комплекс, возведенный по программе строительства православных храмов, сообщили в понедельник в пресс-службе куратора программы, депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Храм давно построен. А вот строительство приходского дома затянулось, потому что с площадки ушел прежний генподрядчик. Достраивать храмовый комплекс взялся концерн "Крост". На счету фирмы - строительство 40 храмов в Москве и регионах. В декабре храмовый комплекс должен быть готов к освящению", - говорится в сообщении.

В приходском доме разместят воскресную школу, кружки и секции для детей.

"При каждом храмовом комплексе ведется значимая познавательная и просветительская деятельность, особенно среди молодежи и детей. Причем все занятия для детей и подростков, будь то театральная студия или уроки английского, ведутся бесплатно, на благотворительной основе. Такую же социальную работу ведет и приход этого храма", - сказал Владимир Ресин. По его словам, "сама жизнь доказала - наша программа нужна москвичам".

Настоятель храма также подтверждает, что прихожан становится все больше. "Даже те жители соседних домов, которые поначалу активно выступали против начинавшегося строительства, регулярно заходят в храм", - сообщил настоятель храма протоиерей Сергей Стрекалин.

Управа Войковского района в 2020 году благоустроит прилегающие к храмовому комплексу территории: выложат дорожки, разобьют газоны, высадят деревья и обустроят зоны отдыха и детские площадки, сообщили в пресс-службе Ресина.

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года Владимир Ресин сообщил СМИ, что на тот момент всего в столице возводили 232 храмовых комплекса.