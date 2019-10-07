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РИА Новости

Под Белгородом поймали водителя, сбившего насмерть троих велосипедистов

22:07 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП, в котором погибли трое велосипедистов в Белгородской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
ДТП произошло в понедельник в Ровеньском районе. Сообщалось, что автомобилист сбил насмерть троих велосипедистов – мать и двух детей 11 и 12 лет - и скрылся с места аварии.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам на одной из улиц поселка Ровеньки. Им оказался местный житель, не имевший водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
5 октября, 13:38РИА Новости
В Подмосковье на дороге насмерть сбили вышедшего из машины водителя
По предварительным данным, 30-летний местный житель, предположительно, был пьяным, когда сбил ехавших на велосипедах в попутном направлении мальчика и женщину, перевозившую девочку. Как отмечает полиция, мужчина за рулем авто сбил велосипедистов на автодороге "Россошь – Старобельск – Лозная" рядом с хутором Клиновым, в результате ДТП женщина 1981 года, её 12-летний сын и 10-летняя дочь скончались на месте происшествия.
МВД отмечает, что найден автомобиль с характерными повреждениями, водитель направлен на медицинское освидетельствование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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МВД РФРоссияБелгородПроисшествия
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