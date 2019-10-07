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РИА Новости

В США протестующие сорвали выступление министра по иммиграционной политике

21:54 07.10.2019 (обновлено: 21:57 07.10.2019)
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© AP Photo / Colleen LongВ США в Джорджтаунском университете протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике.
В США в Джорджтаунском университете протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике.
© AP Photo / Colleen Long
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике, сообщило в пресс-релизе министерство.
Инцидент произошел на запланированном выступлении Макалинана в Джорджтаунском университете в американской столице.
"Первая поправка к конституции гарантирует всем американцам свободу слова и собраний. К сожалению, многие, кто сегодня должен был выступать и присутствовать на сегодняшнем событии в Джорджтауне, были лишены этого права. К сожалению, и.о. министра и публика не смогли поучаствовать в активном диалоге из-за того, что их прерывали немногие протестующие", - говорится в релизе.
Видеозапись события, которую распространил телеканал ABC, показывает, что Макалинан несколько раз пытался заговорить перед полной аудиторией, однако его прерывали скандирующие протестующие. В конечном итоге Макалинан покинул сцену.
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"Исполняющий обязанности министра поблагодарил организаторов и вернулся к работе по защите безопасности нашей страны и американских ценностей", - заявили в министерстве.
Министерство распространило подготовленную, но так и не произнесенную речь Макалинана. Он собирался говорить о сокращении нелегальной иммиграции и эксплуатации мигрантов, а также планировал ответить на вопросы, уточнили в МВБ.
Администрация президента Дональда Трампа добивается сокращения законной иммиграции в США и принимает меры для прекращения незаконной иммиграции. За многие из этих мер Трампа резко критикуют политические противники, правозащитники и общественные организации.
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Джорджтаунский университетСШАВ мире
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