В США протестующие сорвали выступление министра по иммиграционной политике

В США в Джорджтаунском университете протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике.

© AP Photo / Colleen Long В США в Джорджтаунском университете протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике.

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике, сообщило в пресс-релизе министерство.

Инцидент произошел на запланированном выступлении Макалинана в Джорджтаунском университете в американской столице.

"Первая поправка к конституции гарантирует всем американцам свободу слова и собраний. К сожалению, многие, кто сегодня должен был выступать и присутствовать на сегодняшнем событии в Джорджтауне, были лишены этого права. К сожалению, и.о. министра и публика не смогли поучаствовать в активном диалоге из-за того, что их прерывали немногие протестующие", - говорится в релизе.

Видеозапись события, которую распространил телеканал ABC , показывает, что Макалинан несколько раз пытался заговорить перед полной аудиторией, однако его прерывали скандирующие протестующие. В конечном итоге Макалинан покинул сцену.

"Исполняющий обязанности министра поблагодарил организаторов и вернулся к работе по защите безопасности нашей страны и американских ценностей", - заявили в министерстве.

Министерство распространило подготовленную, но так и не произнесенную речь Макалинана. Он собирался говорить о сокращении нелегальной иммиграции и эксплуатации мигрантов, а также планировал ответить на вопросы, уточнили в МВБ.