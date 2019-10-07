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РИА Новости

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

21:51 07.10.2019 (обновлено: 03:23 08.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ
Налоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.
Согласно проекту, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируется повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предложили увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.
Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется использовать коэффициент 1,813. В прошлом году он составил 1,729.
Таким образом, указанные коэффициенты увеличатся на 4,9%.
Здание Минэкономразвития в Москве
27 июня, 15:27РИА Новости
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
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Министерство экономического развития РФЭкономика
Популярные комментарии
А разве гарант не обещал что в течении как минимум 5 лет налоги повышать не будут? Или он имел ввиду налоги для Сечина и прочих Миллеров? А малому бизнесу давно пора понять что для олигархов они не более чем питательный планктон.
7 октября, 22:23
Будущее Страны
286261129
Как не было ума, так и не прибавилось.
7 октября, 21:55
Maxim Maxim
25353125
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