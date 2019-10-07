Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Согласно проекту, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируется повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предложили увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.