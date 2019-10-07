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РИА Новости

Бастующие таксисты блокировали терминал аэропорта Мехико

21:39 07.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийАкция протеста таксистов против Uber в Мексике
Акция протеста таксистов против Uber в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Акция протеста таксистов против Uber в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Таксисты Мехико и еще 24 мексиканских штатов протестуют в столице страны против мобильных сервисов такси, около 300 автомобилей блокировали оба подъезда к первому терминалу международного аэропорта Бенито Хуареса, сообщает администрация аэропорта в Twitter.
"Никакой опасности для пассажиров и угрозы задержки рейсов нет, мы оперативно информируем пассажиров о транспортной ситуации и рекомендуем пути объезда", - сообщили РИА Новости в управлении общественных связей аэропорта.
Терминалы аэропорта Хуареса работают в штатном режиме, трансфер пассажиров осуществляется через соседний терминал 2 и аэроэкспресс.
По оценкам местных СМИ, в акции у аэропорта участвуют около 300 человек. Бастующие таксисты требуют от правительства ужесточения требований к работе мобильных служб такси, таких как Uber, DiDi и Cabify. По мнению протестующих, водители этих сервисов работают полулегально, имеют при этом упрощенные режимы регистрации и отчетности и несут низкую социальную и правовую ответственность.
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По информации Национального движения таксистов, в акции 7 октября по всей стране принимают участие около 150 тысяч человек. В столице на согласованных с властями улицах перекрыто автомобильное движение, изменены маршруты движения наземного общественного транспорта.
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Мехико (город)МексикаВ мире
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