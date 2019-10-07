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РИА Новости

Волкер ушел с поста исполнительного директора института имени Маккейна

21:36 07.10.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Курт Волкер
Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Курт Волкер. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ушедший в сентябре в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул пост исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона, сообщается в заявлении на сайте образовательного учреждения.
Волкер ушел в отставку в конце сентября после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Волкера ждут в четверг в конгрессе, где он согласился дать показания.
"Сегодня (в понедельник - ред.) я проинформировал президента Университета штата Аризона (Майкла - ред.) Кроу и госпожу (Синди - ред.) Маккейн, что, по моему мнению, недавнее внимание СМИ к моей работе в качестве специального представителя США по Украине может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося развития института. В связи с этим я покидаю пост исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна", - говорится в заявлении.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 02:50РИА Новости
Антонов прокомментировал отставку ряда сотрудников администрации Трампа
В жалобе отмечалось, что на следующий день после звонка президента США Дональда Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа.
Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил в этой связи, что все сотрудники госдепартамента на Украине действовали корректно и в интересах двух стран, однако не стал вдаваться в подробности.
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Курт ВолкерГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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