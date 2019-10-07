Волкер ушел с поста исполнительного директора института имени Маккейна

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ушедший в сентябре в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул пост исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона, сообщается в заявлении на сайте образовательного учреждения.

Волкер ушел в отставку в конце сентября после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Волкера ждут в четверг в конгрессе, где он согласился дать показания.

"Сегодня (в понедельник - ред.) я проинформировал президента Университета штата Аризона (Майкла - ред.) Кроу и госпожу (Синди - ред.) Маккейн, что, по моему мнению, недавнее внимание СМИ к моей работе в качестве специального представителя США по Украине может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося развития института. В связи с этим я покидаю пост исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна", - говорится в заявлении.

В жалобе отмечалось, что на следующий день после звонка президента США Дональда Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа.