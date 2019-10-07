Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В возрасте 70 лет умер басист и один из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм. Об этом сообщается в фейбуке коллектива 38 Special, в котором он также играл.

"Он действительно был единственным в своем роде, приятным компаньоном и замечательным другом для всех, кто смотрел на жизнь с юмором. Это всегда поддерживало наш дух. Он был добряком с большим сердцем для всех, кто встречался ему на пути", — написали коллеги артиста.

Причина смерти музыканта не уточняется.