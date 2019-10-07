Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T21:40Z
https://ria.ru/20191007/1559524753.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155952/45/1559524582_0:3:470:267_1036x0_80_0_0_650d1f40c88ca818d5bb165893f9770a.jpg
РИА Новости

Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

21:39 07.10.2019 (обновлено: 21:40 07.10.2019)
757
CC BY 2.0 / Nico Gilbert-Igelsrud / Nico Gilbert-IgelsrudFollow Best of Foreigner - Dixon May FairОдин из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм
Один из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм
CC BY 2.0 / Nico Gilbert-Igelsrud / Nico Gilbert-IgelsrudFollow Best of Foreigner - Dixon May Fair
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В возрасте 70 лет умер басист и один из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм. Об этом сообщается в фейбуке коллектива 38 Special, в котором он также играл.
"Он действительно был единственным в своем роде, приятным компаньоном и замечательным другом для всех, кто смотрел на жизнь с юмором. Это всегда поддерживало наш дух. Он был добряком с большим сердцем для всех, кто встречался ему на пути", — написали коллеги артиста.
Причина смерти музыканта не уточняется.
Ларри Янструм родился 22 июня 1949 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 1964-м он вместе с Гэри Россингтоном, Бобом Бернсом и Ронни Ван Зантом основал группу Lynyrd Skynyrd. В 1971 году Янструм покинул коллектив и спустя шесть лет начал играть в 38 Special. В 2014 году он ушел из группы из-за травмы руки.
1012323
Обсудить 0
Ларри ЯнструмСША
Рекомендуем
Актриса Деми Мур. 2013 год
Друг Деми Мур рассказал, кто изнасиловал ее в 15 лет
РИА
Новости
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Сергей и Евгения Жариковы
Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
Лента
новостей
Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл
ФБР определило "самого продуктивного" серийного убийцу в истории США
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб
Полицейский
В Татарстане полицейский покончил с собой в здании МВД
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В России оценили план США по "сдерживанию" в Черном море
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Самолет F-16 ВВС Турции
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
Лента новостейМолния