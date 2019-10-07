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РИА Новости
Пензенская область

Пензенская область по итогам года ожидает рост инвестиций до 94 млрд рублей

21:17 07.10.2019
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© РИА Новости / Артем Семенов / Перейти в фотобанкПодвесной мост в Пензе
Подвесной мост в Пензе
© РИА Новости / Артем Семенов
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 7 окт - РИА Новости. Инвестиции в экономику Пензенской области в текущем году ожидаются в объеме 94 миллиардов рублей, что на 2,7% превысит уровень предыдущего года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.
"Планируется, что к концу 2019 года объем привлеченных инвестиций в экономику Пензенской области составит 94 миллиарда рублей. Предполагается, что индекс роста по отношению к 2018 году составит 102,7%", - говорится в сообщении.
Привлечением инвестиций в регион занимается специализированная организация - "Корпорация развития Пензенской области", на сопровождении у которой на текущий момент находятся 35 инвестиционных проектов на 83,5 миллиарда рублей, предусматривающих создание свыше 7,5 тысячи рабочих мест, а еще 12 проектов находятся на стадии принятия решения.
Уточняется, что наиболее крупные проекты реализуются компаниями "Дамате" на 30 миллиардов рублей, "Технокорд" - на 12 миллиардов рублей, "Шемышейский производственный комбинат" - на 18 миллиардов рублей, группа "Черкизово" - на шесть миллиардов рублей, "Русмолко"- четыре миллиарда рублей, "Авиаген Торкейз Рус" - на два миллиарда рублей.
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Губернатор области Иван Белозерцев в понедельник на оперативном совещании поручил подчиненным проводить регулярную проверку действующих в регионе институтов по поддержке бизнеса. Он подчеркнул, что контролировать деятельность этих институтов необходимо не ради отчета, а ради бизнеса.
"Когда вы как зампред правительства в последний раз проводили "контрольную закупку" деятельности институтов поддержки бизнеса, Корпорации развития, бизнес-инкубаторов? Этой системы нет", - приводятся в сообщении слова Белозерцева, который обратился к куратору инвестиционного направления в правительстве региона.
"Вы должны ежемесячно организовывать контрольные мероприятия, смотреть, как специалисты беседуют с посетителями, как принимают заявления, как отвечают на вопросы, помогают ли вообще. И на основании этого - делать корректировки в своей деятельности", - добавил глава региона.
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