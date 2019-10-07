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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ преодолела спор вокруг храма в Пушкино, оборудовав футбольное поле

21:12 07.10.2019 (обновлено: 22:58 07.10.2019)
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© Фото : AP Photo/Pier Paolo CitoФутбол Ватикан.
Футбол Ватикан.
© Фото : AP Photo/Pier Paolo Cito
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий вместе с благотворителями символически передали в ведение администрации города Пушкино Московской области футбольное поле, которое ранее благоустроили по согласованию с местной группой футболистов, сообщили в понедельник в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Ранее жители микрорайона Новая Деревня города Пушкино Московской области протестовали против строительства храма мученицы Ирины, так как он занял бы часть футбольной площадки. Тогда епископ Воскресенский Дионисий, настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы, к которому приписана Ирининская церковь, пообещал местным жителям благоустроить футбольное поле. Но возникли сложности.
Как рассказал РИА Новости один из спонсоров проекта Сергей Забурниягин, строительство храма было приостановлено, потому что "умер главный благотворитель проекта - почетный староста Богоявленского кафедрального собора Николай Капчук". После этого была сформирована новая группа благотворителей.
"Мы начали с того, что выполнили обязательства пред общественностью. На втором этапе будем заниматься церковью. То есть сначала поле, а потом церковь", - сказал РИА Новости Забурниягин.
"Футбольное поле было не просто благоустроено, а реконструировано с учетом требований, предъявляющихся к профессиональным спортивным площадкам. В частности, было сделано футбольное газонное покрытие, смонтированы футбольные ворота и ограждение поля, установлены трибуны", - сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Футбольное поле 50 на 70 метров сегодня передали в ведение местной администрации, чтобы она его развивала: нужно сделать освящение, установить стационарные туалеты", - пояснил Забурниягин. По его словам, представители инициативной группы, местные футболисты, остались довольны, так как "поле строилось под их надзором: формат, сетка, высота столбов".
На строительство самого храма, по оценкам спонсора, уйдет от трех до пяти лет. "Задача на ближайшую зиму: восстановить документацию, провести экспертизу, получить техзадание и новое разрешение на строительство, потому что предыдущее было просрочено", - подытожил Забурниягин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваМосковская областьПушкинорелигияОбщество
Популярные комментарии
Не мытьём, так катаньем... и без вазелина. Школы закрывают, церкви строят, из расчёта - каждому верующему по личной церквушке. Средневековье? Нет, Россия 21 века.
7 октября, 21:44
Павел К.
900201
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