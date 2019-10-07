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РИА Новости

Друг Деми Мур рассказал, кто изнасиловал ее в 15 лет

21:06 07.10.2019
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктриса Деми Мур. 2013 год
Актриса Деми Мур. 2013 год
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Стало известно настоящее имя мужчины, изнасиловавшего американскую актрису Деми Мур, когда ей было 15 лет. Им оказался бизнесмен и владелец популярного ночного клуба в Лос-Анджелесе Бейзил Думас. Об этом газете The Sun сообщил знакомый Деми Мур Джордж Джерманайдс.
О пережитом в юности надругательстве Мур рассказала в конце сентября. Ее насильником был 48-летний мужчина. Он познакомился с матерью будущей актрисы Вирджнией Кинг в ресторане "Мирабель", совладельцами которого были Думас и Джерманайдс.
Через некоторое время злоумышленник начал караулить девочку у школы, а затем ворвался в ее квартиру — оказалось, что у него был ключ.
"Его настоящее имя — Бэйзил, а его прозвище — Вэл. Он в некотором смысле моим молчаливым партнером с 1974 года. У него было много денег", — рассказал Джерманайдс.
Мужчина заявил, что через семь лет после начала сотрудничества он полностью выкупил себе "Мирабель", и прекратил рабочие контакты с Думасом.
Ранее сообщалось, что Вирджиния Кинг свела свою дочь и насильника за 500 долларов, однако актриса до сих пор не верит, что мать могла с ней так поступить.
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