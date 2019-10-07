В Курске два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком и внедорожником в Курске, два человека погибли, еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На Магистральном проезде произошло ДТП с участием маршрутного такси "Газель", грузовика Freightliner и Mercedes "Гелендваген". Предварительно пострадали восемь человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.