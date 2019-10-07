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РИА Новости

В Курске два человека погибли в ДТП

20:47 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком и внедорожником в Курске, два человека погибли, еще шесть пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На Магистральном проезде произошло ДТП с участием маршрутного такси "Газель", грузовика Freightliner и Mercedes "Гелендваген". Предварительно пострадали восемь человек, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий столкновения привлекались 18 человек и пять единиц техники.
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