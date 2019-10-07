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РИА Новости

Самолет, севший в Воронеже из-за смерти пассажира, продолжил маршрут

20:44 07.10.2019 (обновлено: 06:29 08.10.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Utair
Самолет авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет авиакомпании Utair. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Сочи-Внуково, севший внепланово в Воронеже из-за проблем со здоровьем у пассажира, вылетел по маршруту, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет совершил внеплановую посадку в Воронеже в 19.34 мск в понедельник из-за состояния здоровья пассажира на борту, который в итоге умер прямо в самолете. По предварительным данным, у пожилого мужчины было серьезное заболевание.
На месте происшествия работали представители следствия.
"Самолет вылетел из Воронежа в 19.53 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет отправился далее по маршруту.
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