Самолет, севший в Воронеже из-за смерти пассажира, продолжил маршрут

ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Сочи-Внуково, севший внепланово в Воронеже из-за проблем со здоровьем у пассажира, вылетел по маршруту, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет совершил внеплановую посадку в Воронеже в 19.34 мск в понедельник из-за состояния здоровья пассажира на борту, который в итоге умер прямо в самолете. По предварительным данным, у пожилого мужчины было серьезное заболевание.