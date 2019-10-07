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РИА Новости

В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте

20:24 07.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoПациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Стерлитамаке двоих мужчин избили сначала в клубе, а затем – в травмпункте. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Пострадавшие получили ранения во время конфликта в ночном заведении "Большой", после чего их доставили в медицинское учреждение.
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Пациентам пытались помочь санитарки травмпункта, но им это не удалось. К зданию приехали семь-восемь человек, сломали дверь и продолжили избиение мужчин.
По предварительной информации, среди нападавших могли быть сотрудники правоохранительных органов.
В региональном управлении МВД проводят служебную проверку по факту случившегося.
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