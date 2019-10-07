Провокации против России в ПАСЕ будут поддерживать меньше, считает Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что провокации против России в ПАСЕ скоро будут находить меньшую поддержку.

Ранее неизвестный активист на дебатах ассамблеи по вопросу протестных акций в ходе избирательной кампании в Мосгордуму пытался прервать выступление главы делегации РФ Петра Толстого. Как сообщил журналистам член делегации РФ Леонид Слуцкий, нарушителя быстро вывели из зала заседаний. Предложение о проведении дебатов было внесено политгруппой "Альянс либералов и демократов за Европу", ПАСЕ в первый день осенней сессии предложение поддержала. Изначально парламентарии настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат был изменен на текущие дебаты, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.

"Мы видим, как наша делегация отстаивала позицию нашей страны, была активна при обсуждении всех вопросов, которые звучали. Хотя были провокации. Да, они были. Но эти провокации опять идут со стороны тех стран, которые не могут сами себя обеспечить и отрабатывают это все вот такими экстремистскими методами. Наверное, это будет какое-то еще время. И к этому надо спокойно относиться. В будущем, скорее всего, поддержки таким выпадам, агрессивным действиям меньше будет", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что необходимо прийти к разумной организации работы, так как у стран есть общие вызовы, с которыми нужно бороться, объединяя усилия. "А когда там переводят это все в скандалы и противостояния, от этого все страдают", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что после введения антироссийских санкций большинство европейских стран потеряли не только рынки сбыта, но и продукцию, которую поставляла Россия.