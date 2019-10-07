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РИА Новости

Лавров встретился с экс-президентом Иракского Курдистана

20:15 07.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЭРБИЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Эрбиле встречу с бывшим президентом Курдского автономного района Ирака, председателем демократической партии Иракского Курдистана Масудом Барзани.
Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Российский министр прибыл в Эрбиль из Багдада, где он встретился с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и президентом Бархамом Салехом.
Премьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани
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Масуд БарзаниСергей ЛавровИракРоссияЭрбильВ мире
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