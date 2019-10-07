Лавров встретился с экс-президентом Иракского Курдистана

ЭРБИЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Эрбиле встречу с бывшим президентом Курдского автономного района Ирака, председателем демократической партии Иракского Курдистана Масудом Барзани.
Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Российский министр прибыл в Эрбиль из Багдада, где он встретился с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и президентом Бархамом Салехом.