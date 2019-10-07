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РИА Новости

Володин заявил о политике двойных стандартов в ПАСЕ

20:17 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Политику двойных стандартов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) инициируют и продвигают страны-сателлиты США: государства Прибалтики, Польша Украина и Грузия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Если мы говорим о ПАСЕ, это парламентская структура, и она должна на себя брать именно эту составляющую как приоритет, значит, заниматься гармонизацией законодательства, вырабатывать модельные законы для того, чтобы противостоять общим вызовам", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в ПАСЕ сегодня много политизированности, основанной на двойных стандартах.
"А в ПАСЕ сегодняшнего дня не просто очень много политики, хотя, наверное, без политики не обойдешься, но политики, которая направлена не на объективность, а как раз базируется на двойных стандартах, где пытаются остановить развитие нашей страны, цепляются за другие страны, которые проявляют больший суверенитет в выработке решений или имеют собственную позицию", - пояснил Володин.
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"Обратите внимание на то, что, как правило, такую повестку инициируют, и дальше продуцируют страны-сателлиты Соединенных Штатов Америки: Прибалтика, Польша, Украина, Грузия", - сказал он.
При этом, считает Володин, если бы эти страны думали о полноценном развитии, они бы не пошли на конфронтацию.
"Если бы они думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли вот на такие шаги. Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах - принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства", - заявил спикер Госдумы.
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Возвращение России в ПАСЕГосдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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