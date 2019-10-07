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РИА Новости

ООН обеспокоена невыдачей виз США делегатам из России

20:10 07.10.2019 (обновлено: 20:45 07.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 7 окт — РИА Новости. В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей американских виз членам делегации от России, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Дюжаррик.
"Этот вопрос беспокоит нас. Мы поднимали его с властями принимающей стороны на различных уровнях неоднократно", — сказал Дюжаррик на брифинге.
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В свою очередь, постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд выразил сожаление в связи с тем, что Москва вынесла вопрос с визами на уровень ООН.
По мнению дипломата, США имеют право на выдачу или отказ в визах как страна-хозяйка мероприятия.
При этом Вудс признал, что такие вопросы с визами возникали и раньше, и выразил надежду на то, что работа комитета по разоружению будет продолжена.
Он не уточнил, планируют ли США обсуждать визовый вопрос с Россией, как на этом настаивают в Москве.
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Проблема с визами

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 3 октября сообщил, что некоторым из членов российской делегации, планировавших принять участие в работе Первого комитета ООН, не выдали американские визы.
Москва настаивает на том, чтобы комитет не начинал официальную работу, пока все российские участники не получат визы.
Как сообщил РИА Новости зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, визы все еще не получили шесть-семь представителей Москвы.
Заместитель Дюжаррика Фархан Хак ранее указывал, что, по соглашению между ООН и США, Вашингтон должен позволять делегациям приезжать на мероприятия под эгидой организации.
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Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
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