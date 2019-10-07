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РИА Новости
Война в Сирии

Курды призвали Россию и Сирию защитить регион от турецкого вторжения

20:01 07.10.2019
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© AP PhotoТурецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=
© AP Photo
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=. Архивное фото
ГЕНУЯ (Италия), 7 окт - РИА Новости. Россия и Дамаск должны защитить территории, находящиеся под контролем сирийских курдов, от вторжения Турции, заявил РИА Новости советник в администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд.
Ранее SDF заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.
"России и Дамаску следует взять на себя ответственность за защиту нашего региона от нападения Турции, потому что это также поставит под угрозу интересы России", - заявил Джакурд.
"Мы всегда признавали и верили в важность ведения серьезного диалога с Дамаском, и мы всегда будем открыты к тому, чтобы достичь этой цели. Россия могла бы сыграть в этом роль, и мы верим, что это будет иметь исключительно важное значение", - заявил собеседник агентства.
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"Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш регион от любых атак и защитить наш народ. Мы надеемся, что Россия сможет сыграть свою роль в возобновлении диалога, чтобы решить сирийский кризис, и мы готовы с этой целью возобновить диалог с Дамаском", - добавил Джакурд.
Он отметил, что недавнее решение президента США Дональда Трампа не служит усилиям, направленным на достижение мира и борьбу с терроризмом. По его словам, это показывает, что "два союзника по НАТО достигли соглашения для сохранения своих интересов из-за своего стратегического союза, несмотря на возникшие между ними разногласия".
"Начало любой войны в нашем регионе имело бы катастрофические результаты для всех сторон. Это повлияет не только на курдов, но и на существование других общин, таких как ассирийцы и армяне, а также арабы", - заявил советник.
По его словам, Турция будет использовать радикальные группировки, чтобы создать межрелигиозный конфликт. Он добавил, что угроза также исходит от тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство*" и их семей.
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"Также вторжение Турции будет угрожать целостности Сирии, так как Турция занимает многие регионы Сирии, такие как Африн, Идлиб, Джараблус и Эль-Баб", - отметил Джакурд.
Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссия
Популярные комментарии
О, американцев уже не призывают?
7 октября, 20:05
артур лучезарный
1621000
Не надо было раньше в десна с америкосами целоваться.
7 октября, 21:44
Вениамин Шабалин
1401001
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