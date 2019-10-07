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РИА Новости

Конгрессмены-демократы запросили у главы Пентагона документы по Украине

19:54 07.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Демократы палаты представителей США запросили документы по Украине у главы Пентагона Марка Эспера, а также и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута.
Письмо подписано председателями трех комитетов - по разведке, иностранным делам, реформам и надзору.
"Наши комитеты расследуют, в какой степени президент Трамп подверг риску национальную безопасность, вынуждая Украину вмешиваться в выборы 2020 года и задерживая военную помощь, выделенную конгрессом для Украины…, а также любые попытки утаить это", - говорится в послании. Конгрессмены требуют предоставить затребованные документы до 15 октября.
На прошлой неделе конгрессмены-демократы запросили документы по Украине у Белого дома.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
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