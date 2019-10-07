Госдеп заявил о готовности возобновить переговоры с КНДР о денуклеаризации

"Надеемся, в ближайшие недели Север (КНДР - ред.) примет какие-то решения о том, хочет ли и как именно он хочет продолжать (переговоры с США - ред.). КНДР ждет светлое будущее, если она будет придерживаться своих обязательств, что ясно дал это понять президент Трамп… Мы готовы вернуться в Стокгольм, чтобы продолжить переговоры", - заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд на пресс-конференции в понедельник.