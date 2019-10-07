Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве уточнили, что "подходы с керченской стороны" введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть — для запуска пассажирских составов — будет готова к концу текущего года.

"Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение", — добавили в пресс-службе ведомства.

Предложение по срокам начала грузового движения Минтранс направил в правительство.

"Решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", — пояснили в министерстве.

Античная усадьба

Ученые Института археологии РАН заявили, что аналогов сельской усадьбы, найденной в Керчи, "такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье".

"Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. <…> У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", — приводит инфоцентр "Крымский мост" слова заведующего отделом полевых исследований Института археологии РАН Александра Масленникова.

Специалисты считают, что комплекс функционировал на протяжении 150 лет и как минимум дважды его перестраивали. Не исключено, что очень большую виллу разделили на две усадьбы.

Археологи уверены, что без строительства моста открытие уникальной усадьбы не состоялось бы.