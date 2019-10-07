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РИА Новости

Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

19:46 07.10.2019 (обновлено: 23:57 07.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Горностаев / Перейти в фотобанкТепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
В ведомстве уточнили, что "подходы с керченской стороны" введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть — для запуска пассажирских составов — будет готова к концу текущего года.
"Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение", — добавили в пресс-службе ведомства.
Предложение по срокам начала грузового движения Минтранс направил в правительство.
Крымский мост
29 июля, 17:31Сказано в эфире
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"Решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", — пояснили в министерстве.

Античная усадьба

Ученые Института археологии РАН заявили, что аналогов сельской усадьбы, найденной в Керчи, "такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье".
"Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. <…> У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", — приводит инфоцентр "Крымский мост" слова заведующего отделом полевых исследований Института археологии РАН Александра Масленникова.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
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Специалисты считают, что комплекс функционировал на протяжении 150 лет и как минимум дважды его перестраивали. Не исключено, что очень большую виллу разделили на две усадьбы.
Археологи уверены, что без строительства моста открытие уникальной усадьбы не состоялось бы.
Комплекс из 40 помещений и девяти дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., археологи обнаружили в районе Керчи осенью 2018 года. Исследования усадьбы охватили участок площадью более пяти тысяч квадратных метров. Здесь нашли остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки.
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Крымский мостМинистерство транспорта РФКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Бабки закончились, вот и весь древний город. Сейчас опять будут просить))
7 октября, 20:20
Russian robot
222103120
забавно, российский бизнес остановил памятник архитектуры??? это что-то новенькое! для такой мысли надо быть не меньше девочки Тумберг!
7 октября, 20:20
Валерий Томанцев
185004110
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