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РИА Новости
Культура

Стинг планирует выпустить еще одну версию альбома My Songs

20:11 07.10.2019
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesМузыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии "Грэмми"
Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Британский музыкант Стинг планирует выпустить новую версию своего последнего альбома My Songs: Live, сообщает Billboard.
Релиз пластинки запланирован на восьмое ноября 2019 года, она будет состоять из концертных версий 11 песен, записанных во время гастрольного тура в поддержку альбома My Songs. Он вышел в мае текущего года и состоял из заново записанных "переосмысленных" хитов группы The Police и сольных песен музыканта с использованием новых технологий.
В записи My Songs: Live приняли участие гитаристы Доминик Миллер и Руфус Миллер, ударник Джош Фриз, клавишник Кевон Уэбстер, исполнитель на губной гармошке Шейн Сэйджер и бэк-вокалисты Джин Нобл и Мелисса Мюзик.
Тур Стинга продолжится в Южной Корее четвертого октября, затем он отправится в другие азиатские страны, потом — в Европу, а в мае 2020 года поедет в Штаты.
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