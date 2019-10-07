Стинг планирует выпустить еще одну версию альбома My Songs

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Британский музыкант Стинг планирует выпустить новую версию своего последнего альбома My Songs: Live, . Британский музыкант Стинг планирует выпустить новую версию своего последнего альбома My Songs: Live, сообщает Billboard.

Релиз пластинки запланирован на восьмое ноября 2019 года, она будет состоять из концертных версий 11 песен, записанных во время гастрольного тура в поддержку альбома My Songs. Он вышел в мае текущего года и состоял из заново записанных "переосмысленных" хитов группы The Police и сольных песен музыканта с использованием новых технологий.

В записи My Songs: Live приняли участие гитаристы Доминик Миллер и Руфус Миллер, ударник Джош Фриз, клавишник Кевон Уэбстер, исполнитель на губной гармошке Шейн Сэйджер и бэк-вокалисты Джин Нобл и Мелисса Мюзик.