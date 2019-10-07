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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт: Европа рискует своей безопасностью, принимая членов "Белых касок"

19:40 07.10.2019 (обновлено: 19:41 07.10.2019)
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© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsАктивист организации "Белые каски" в городе Дарайа
Активист организации Белые каски в городе Дарайа
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Активист организации "Белые каски" в городе Дарайа. Архивное фото
МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Европейские страны, принимая бывших членов организации "Белые каски", рискуют своей безопасностью, такое мнение высказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.
Григорьев в понедельник представил в мадридском университете Комплутенсе итоги своего расследования, проведенного в Сирии, об инциденте в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года и деятельности "Белых касок".
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"Бывшие члены "Белых касок" едут в Европу, в том числе, возможно, в Испанию, и никаких мер по их поводу не предпринимают, даже если есть информация, что они принимали участие в военных действиях. Официальная позиция ЕС состоит в том, что "Белые каски" - гуманитарная организация, ее открыто продолжают финансировать Великобритания, другие страны ЕС, США", - сказал он в ходе своего выступления.
При этом в беседе с российскими журналистами Григорьев признал, что не имеет данных о примерном количестве этих людей и в каких именно европейских странах они находятся. "У меня как у представителя неправительственной организации не может быть данных по конкретным людям, которые пересекали границу конкретной европейской страны. Мы можем руководствоваться только тем, что были заявления представителей западных стран (и не только западных), что они способствовали перевозке членов "Белых касок" в другие страны, а также заявлениями, что они поддерживают "Белые каски", - сказал он.
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Григорьев считает, что "отслеживать этих людей - вопрос к правоохранительным органам и спецслужбам". "Большинство из них, несмотря на то, что они рассказывают в западных СМИ, прошли подготовку, рука об руку на протяжении нескольких лет работали с террористами и вооруженными группами, они подготовлены к вооруженным действиям и в абсолютном большинстве придерживаются антидемократических, антизападных взглядов, крайне радикальных. Очевидно, что они представляют угрозу для безопасности этих стран, достаточно посмотреть их материалы в Facebook в других социальных сетях. Очень много членов "Белых касок" позируют на фотографиях с оружием, рассказывают, как принимали участие в вооруженных действиях. Понятно, что приезд этих людей на территорию Европы и других стран представляет непосредственную опасность", - сказал директор фонда.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
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