Беспорядки в Ираке не повлияли на работу "Газпром нефти"

"Компания не останавливала работу ни на день, работая с 2010 года. Иракская сторона обеспечила все возможное, чтобы мы могли безопасно работать. И наш персонал, и иракский находятся в полной безопасности", - сказал Дюков, отвечая на вопрос о том, повлияли ли на работу "Газпром нефти" протесты, продолжающиеся в Багдаде с начала прошлой недели.

В Ираке с 1 октября проходят антиправительственные протесты. Митингующие требуют усилить борьбу с коррупцией, снизить безработицу, улучшить работу коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент медики сообщают о 113 погибших и более 4 тысячах пострадавших, из них 200 находятся в тяжелом состоянии. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.