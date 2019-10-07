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РИА Новости

Беспорядки в Ираке не повлияли на работу "Газпром нефти"

19:39 07.10.2019
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© Фото : Газпром нефтьГазпром нефть. Архив
Газпром нефть. Архив
© Фото : Газпром нефть
БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Российская компания "Газпром нефть" не останавливает свою работу в Ираке из-за беспорядков в стране, весь персонал находится в полной безопасности, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Компания не останавливала работу ни на день, работая с 2010 года. Иракская сторона обеспечила все возможное, чтобы мы могли безопасно работать. И наш персонал, и иракский находятся в полной безопасности", - сказал Дюков, отвечая на вопрос о том, повлияли ли на работу "Газпром нефти" протесты, продолжающиеся в Багдаде с начала прошлой недели.
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Александр ДюковГазпром нефтьИракВ мире
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