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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Грузии надеется на помощь Германии в решении конфликтов в регионе

19:30 07.10.2019 (обновлено: 05:18 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКатоликос-Патриарх всея Грузии Илия II
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 окт – РИА Новости. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй надеется, что Германия окажет содействие в урегулировании конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли в Грузию с официальным визитом 6 октября. В понедельник состоялась встреча Штайнмайера и патриарха Грузии.
"Во всем мире существует много проблем, в том числе в Грузии. Самая болезненная и большая проблема - это территориальная целостность... Мы считаем, что у Германии есть сила и авторитет, чтобы принять активное участие в этом процессе. Вы прошли такой путь в дипломатической работу, что вам не составит труда сдвинуть это с места", - приводит слова патриарха пресс-служба патриархии.
Штайнмайер отметил, что власти Грузии ищут выход для решения конфликта дипломатическим путем. "Когда мы говорим о Грузии, нельзя не отметить тот вызов и проблемы, связанные с оккупацией Абхазии и Осетии. Вы сказали, что необходимо найти пути решения этого конфликта. Хочу вспомнить, что когда я впервые прибыл в Грузию в июле 2008 года, тогда мы хотели найти выход из положения, чтобы избежать конфликта, однако, к сожалению, не смогли. Ваше руководство ищет пути решения конфликта дипломатическим путем и, конечно же, в этом процессе должна быть подключена другая сторона. Активное участие России неизбежно", - заявил президент.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными".
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