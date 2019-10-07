Патриарх Грузии надеется на помощь Германии в решении конфликтов в регионе

ТБИЛИСИ, 7 окт – РИА Новости. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй надеется, что Германия окажет содействие в урегулировании конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли в Грузию с официальным визитом 6 октября. В понедельник состоялась встреча Штайнмайера и патриарха Грузии.

"Во всем мире существует много проблем, в том числе в Грузии. Самая болезненная и большая проблема - это территориальная целостность... Мы считаем, что у Германии есть сила и авторитет, чтобы принять активное участие в этом процессе. Вы прошли такой путь в дипломатической работу, что вам не составит труда сдвинуть это с места", - приводит слова патриарха пресс-служба патриархии.

Штайнмайер отметил, что власти Грузии ищут выход для решения конфликта дипломатическим путем. "Когда мы говорим о Грузии, нельзя не отметить тот вызов и проблемы, связанные с оккупацией Абхазии и Осетии. Вы сказали, что необходимо найти пути решения этого конфликта. Хочу вспомнить, что когда я впервые прибыл в Грузию в июле 2008 года, тогда мы хотели найти выход из положения, чтобы избежать конфликта, однако, к сожалению, не смогли. Ваше руководство ищет пути решения конфликта дипломатическим путем и, конечно же, в этом процессе должна быть подключена другая сторона. Активное участие России неизбежно", - заявил президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.