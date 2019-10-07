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РИА Новости

Лавров провел встречу с премьером Иракского Курдистана

19:30 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ЭРБИЛЬ (Ирак), 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани провели встречу в столице автономии Эрбиле.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Российский министр прибыл в Эрбиль из Багдада днем.
В Багдаде глава МИД РФ встретился премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и президентом Бархамом Салехом.
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