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РИА Новости
Калужская область

В Калуге пройдет международная историческая конференция

19:29 07.10.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 7 окт – РИА Новости. Ученые из разных стран примут участие в научной конференции, посвященной истории становления централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII веков, которая пройдет в Калуге с 8 по 11 октября, сообщает правительство Калужской области.
В конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII вв. (элиты, двор, город, церковь)" примут участие более 150 специалистов. Предполагается всесторонне обсуждение исследовательских проблем, а также научно-методический круглый стол по освещению актуальных вопросов школьного исторического образования.
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В рамках конференции планируется заслушать 74 доклада участников на трех секциях, среди них 14 иностранных участников из Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины, Донецкой Народной Республики и Белоруссии.
"Сравнительно-исторический контекст обретает сегодня особую актуальность в связи с "вызовами", возникшими перед, казалось бы, устоявшимися системами международных отношений, традиционными государственно-политическими институтами и способами интерпретации прошлого в массовом сознании", - говорится в сообщении.
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