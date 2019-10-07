В Калуге пройдет международная историческая конференция

КАЛУГА, 7 окт – РИА Новости. Ученые из разных стран примут участие в научной конференции, посвященной истории становления централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII веков, которая пройдет в Калуге с 8 по 11 октября, сообщает правительство Калужской области.

В конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII вв. (элиты, двор, город, церковь)" примут участие более 150 специалистов. Предполагается всесторонне обсуждение исследовательских проблем, а также научно-методический круглый стол по освещению актуальных вопросов школьного исторического образования.

В рамках конференции планируется заслушать 74 доклада участников на трех секциях, среди них 14 иностранных участников из Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины, Донецкой Народной Республики и Белоруссии.