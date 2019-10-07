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РИА Новости
Новости Подмосковья

Скот в Подмосковье проверят на туберкулез

19:27 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевКорова на пастбище
Корова на пастбище
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Во время мероприятий по борьбе с туберкулезом в Московской области проверят более 110 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
Минсельхозпрод Подмосковья начал плановую туберкулинизацию крупного рогатого скота. Андрей Разин отметил, что диагностика началась в регионе, чтобы не допустить заболевания животных.
"Для предупреждения этой болезни необходимо проводить аллергическое исследование всего поголовья с последующим удалением реагирующих на туберкулин животных, также регулярно проводить тщательную дезинфекцию помещений. Начали прежде всего со скота тех животноводов, которые сдают молочную продукцию на рынки и в магазины", – отметил министр.
В программе борьбы с туберкулезом одно из первых мест занимает проверка животных с помощью туберкулина. Туберкулин – это основное средство, которое помогает выявить скрытые формы туберкулеза у крупного рогатого скота, свиней и коз.
"Внутрикожная проба является основным методом диагностики туберкулеза у животных. У крупного рогатого скота эта проба производится двукратно: весной, перед выгоном на пастбище, и осенью, перед постановкой скота на зимнее содержание. А у молодняка – начиная с двухмесячного возраста, скота откормочных групп – один раз в год", – пояснил Андрей Разин.
Туберкулинизацию скота проводят во всех районах и городских округах Московской области.
"Хотим охватить большое поголовье дойного стада, диагностические исследования проводятся как на крупных агрокомплексах, так и на небольших фермах. Планируем проверить порядка 110 тысяч голов", – добавил Разин.
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