Скот в Подмосковье проверят на туберкулез

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Во время мероприятий по борьбе с туберкулезом в Московской области проверят более 110 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом сообщил телеканал Во время мероприятий по борьбе с туберкулезом в Московской области проверят более 110 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Минсельхозпрод Подмосковья начал плановую туберкулинизацию крупного рогатого скота. Андрей Разин отметил, что диагностика началась в регионе, чтобы не допустить заболевания животных.

"Для предупреждения этой болезни необходимо проводить аллергическое исследование всего поголовья с последующим удалением реагирующих на туберкулин животных, также регулярно проводить тщательную дезинфекцию помещений. Начали прежде всего со скота тех животноводов, которые сдают молочную продукцию на рынки и в магазины", – отметил министр.

В программе борьбы с туберкулезом одно из первых мест занимает проверка животных с помощью туберкулина. Туберкулин – это основное средство, которое помогает выявить скрытые формы туберкулеза у крупного рогатого скота, свиней и коз.

"Внутрикожная проба является основным методом диагностики туберкулеза у животных. У крупного рогатого скота эта проба производится двукратно: весной, перед выгоном на пастбище, и осенью, перед постановкой скота на зимнее содержание. А у молодняка – начиная с двухмесячного возраста, скота откормочных групп – один раз в год", – пояснил Андрей Разин.

Туберкулинизацию скота проводят во всех районах и городских округах Московской области.