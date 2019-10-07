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РИА Новости

В Индии казнят педофила, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку

19:22 07.10.2019
30338
© AFP 2019 / Narinder NanuИндийские полицейские
Индийские полицейские
© AFP 2019 / Narinder Nanu
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Индии педофила, похитившего двухлетнего ребенка, приговорили к казни. Об этом сообщает Times of India.
Трагедия произошла в 2012 году в индийском штате Махарашта. Мужчина похитил девочку и привез ее к себе домой. Он запер одну из дверей снаружи, чтобы создать впечатление, что внутри никого нет. Насильственные действия над жертвой продолжались около пяти часов.
Молоточек судьи
2 октября, 15:44Радио Sputnik
В Брянской области родители и двое их друзей изнасиловали ребенка
О пропаже девочки сообщил отец ребенка. Когда правоохранители вышли на след педофила и попали в его дом, жертва была без сознания. Девочку немедленно отправили в больницу, однако врачи лишь констатировали ее смерть.
Подозреваемого признали вменяемым. На прошлой неделе двое из трех судей признали его виновным и приговорили к казни.
"Он безжалостно убил ребенка, жизнь которого не успела по-настоящему начаться", – цитирует одного из судей Daily Mail.
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ИндияВ мире
Популярные комментарии
хотелось бы, чтобы и казнь была соответственной!
7 октября, 19:25
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
5400001
" двое из трех судей признали его виновным и приговорили к казни" Другими словами, один из трёх судей признал его не виновным? Типа, понять и простить? А может того судью рядом поставить?
7 октября, 20:56
НЕНикита Ермаков
2400011
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