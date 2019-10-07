В Индии казнят педофила, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Индии педофила, похитившего двухлетнего ребенка, приговорили к казни. Об этом В Индии педофила, похитившего двухлетнего ребенка, приговорили к казни. Об этом сообщает Times of India.

Трагедия произошла в 2012 году в индийском штате Махарашта. Мужчина похитил девочку и привез ее к себе домой. Он запер одну из дверей снаружи, чтобы создать впечатление, что внутри никого нет. Насильственные действия над жертвой продолжались около пяти часов.

О пропаже девочки сообщил отец ребенка. Когда правоохранители вышли на след педофила и попали в его дом, жертва была без сознания. Девочку немедленно отправили в больницу, однако врачи лишь констатировали ее смерть.

Подозреваемого признали вменяемым. На прошлой неделе двое из трех судей признали его виновным и приговорили к казни.