В США назвали вопрос с визами для российской делегации в ООН двусторонним

НЬЮ-ЙОРК, 7 окт - РИА Новости. США сожалеют, что РФ подняла "двусторонний вопрос" с визами на уровень ООН, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета ООН, не выдали визы в США. Российская делегация выступает за то, чтобы комитет, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, не начинал официальную работу, пока все российские делегаты не получат визы.

"Россия, к сожалению, вынесла этот двусторонний вопрос на многосторонний уровень", - заявил Вуд на пресс-конференции, ответив, что такие вопросы с визами возникали и раньше. При этом он отметил, что США имеют право на выдачу или отказ в визах, как страна-хозяйка таких мероприятий.

"Надеюсь, мы сможем продолжить работу (комитета)", - добавил представитель госдепартамента.