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РИА Новости

НАТО останется основой безопасности Европы, заявил преемник Могерини

19:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Европа должна быть эффективнее в своих расходах на оборону и использовании имеющихся у нее оперативных сил, однако НАТО по-прежнему останется основой безопасности, заявил в понедельник преемник Федерики Могерини на посту представителя ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, который по рангу является также зампредом ЕК.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
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"Мы недавно создали инструменты, чтобы развивать более пригодные к использованию возможности в сфере обороны, но нам нужно идти дальше. Страны-участницы развернули в мире 35 тысяч мужчин и женщин в рамках разного рода международных миссий. Это впечатляет. Но мы должны делать больше", - заявил он.
Боррель отметил, что совокупные военные расходы в странах ЕС больше, чем у Китая, "намного больше, чем у РФ", однако у Европы есть вопросы "с дублированием и фрагментацией".
"Нам нужно расходовать вместе, лучше инвестировать. Мы должны быть более оперативными на земле, нам нужно иметь возможность разворачивать силы в нашем соседнем окружении", - заявил он, отметив, что недостаточная скоординированность в военных инвестициях обходится в 30 миллиардов евро в год. Он призвал предусмотреть финансирование для тактических групп ЕС, которые формально были созданы, но не применялись на практике.
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Однако, заявил Боррель, "НАТО есть и останется краеугольным камнем нашего общего альянса, нашей коллективной обороны". "Развивая европейскую оборону, мы усилим и Североатлантический альянс", - считает он.
Тактические группы ЕС являются многонациональными подразделениями, численностью 1,5 тысячи человек, составляют часть военного потенциала ЕС для быстрого реагирования на возникающие кризисы и конфликты во всем мире. Однако их развертывание зависит от единогласного решения в рамках Совета ЕС и остается лишь потенциальным.
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Жозеп БоррельФедерика МогериниЕврокомиссияНАТОЕвросоюзИспанияВ мире
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