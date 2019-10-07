Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T06:29Z
https://ria.ru/20191007/1559522137.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

В Белгородской области трех велосипедистов сбили насмерть

18:59 07.10.2019 (обновлено: 06:29 08.10.2019)
7688
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Полиция ищет автомобилиста, который сбил насмерть троих велосипедистов в Белгородской области и скрылся с места ДТП, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
ДТП произошло в Ровеньском районе.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на троих велосипедистов и скрылся с места ДТП", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, велосипедисты - мать и двое детей 11 и 12 лет - погибли.
"На месте происшествия работает следственная оперативная группа", - отметил представитель ведомства.
Автомобиль полиции на дороге
Вчера, 18:26РИА Новости
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
33211515
Обсудить 1
УМВДБелгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Самолет авиакомпании ЮТэйр
Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Белгородом поймали водителя, сбившего насмерть троих велосипедистов
Сергей и Евгения Жариковы
Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
Самолет авиакомпании Utair
Самолет, севший в Воронеже из-за смерти пассажира, продолжил маршрут
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг
Сергей Пашинский
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Глава региона уточнил, что на видео отдыха Путина запечатлена Тува
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
Лента новостейМолния