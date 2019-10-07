В Белгородской области трех велосипедистов сбили насмерть

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Полиция ищет автомобилиста, который сбил насмерть троих велосипедистов в Белгородской области и скрылся с места ДТП, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

ДТП произошло в Ровеньском районе.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на троих велосипедистов и скрылся с места ДТП", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, велосипедисты - мать и двое детей 11 и 12 лет - погибли.