В Белгородской области трех велосипедистов сбили насмерть

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Полиция ищет автомобилиста, который сбил насмерть троих велосипедистов в Белгородской области и скрылся с места ДТП, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
ДТП произошло в Ровеньском районе.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на троих велосипедистов и скрылся с места ДТП", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, велосипедисты - мать и двое детей 11 и 12 лет - погибли.
"На месте происшествия работает следственная оперативная группа", - отметил представитель ведомства.