Родителей экс-премьера Италии Ренци осудили за финансовые махинации

РИМ, 7 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Суд Флоренции в понедельник приговорил родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, тосканских предпринимателей Тициано Ренци и Лауру Бовони к одному году девяти месяцам лишения свободы по громкому делу о финансовых махинациях, сообщил новостной телеканал Суд Флоренции в понедельник приговорил родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, тосканских предпринимателей Тициано Ренци и Лауру Бовони к одному году девяти месяцам лишения свободы по громкому делу о финансовых махинациях, сообщил новостной телеканал Tgcom24

В мае 2018 года прокуратура Флоренции потребовала привлечь к суду родителей экс-премьера, которым были предъявлены обвинения в выдаче в 2015 году фальшивых фактур семейными фирмами Eventi 6 и Party. По данным финансовой гвардии, в результате этих действий ими были незаконно присвоены крупные суммы денег. По данному делу проходил и другой итальянский предприниматель Луиджи Дагостино, который, судя по материалам следствия, и был изобретателем данной "схемы". Суд приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Тициано Ренци и его супруга не присутствовали в зале суда. Через своих адвокатов они направили письменные заявления, в которых полностью отрицали свою вину и утверждали, что фигурирующие в деле фактуры были подлинными.

Судебно-следственные органы Италии и ранее проявляли интерес к предпринимательской деятельности Тициано Ренци. В феврале 2017 года прокуратура Рима официально уведомила его о том, что он в качестве обвиняемого проходит по следственному делу о злоупотреблениях при распределении государственных подрядов компанией Consip. Обвинения Ренци-старшему были предъявлены по статье УК Италии "торговля влиянием".

Кроме того, родители экс-премьера проходят по еще одному следственному делу флорентийской прокуратуры по обвинению в ложном банкротстве и выдаче фальшивых фактур. В феврале они даже были помещены под домашний арест, однако в марте суд отменил такую меру пресечения.