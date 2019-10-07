Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T18:55Z
https://ria.ru/20191007/1559521999.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148282/57/1482825789_0:734:2695:2250_1036x0_80_0_0_945ed6e4bee0a56b6207d1228ecb89ae.jpg
РИА Новости

Родителей экс-премьера Италии Ренци осудили за финансовые махинации

18:55 07.10.2019
312
© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Маттео Ренци во вермя специально созванной пресс-конференции по итогам референдума в Италии. 5 декабря 2016
Премьер-министр Италии Маттео Ренци во вермя специально созванной пресс-конференции по итогам референдума в Италии. 5 декабря 2016
© AP Photo / Gregorio Borgia
РИМ, 7 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Суд Флоренции в понедельник приговорил родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, тосканских предпринимателей Тициано Ренци и Лауру Бовони к одному году девяти месяцам лишения свободы по громкому делу о финансовых махинациях, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
В мае 2018 года прокуратура Флоренции потребовала привлечь к суду родителей экс-премьера, которым были предъявлены обвинения в выдаче в 2015 году фальшивых фактур семейными фирмами Eventi 6 и Party. По данным финансовой гвардии, в результате этих действий ими были незаконно присвоены крупные суммы денег. По данному делу проходил и другой итальянский предприниматель Луиджи Дагостино, который, судя по материалам следствия, и был изобретателем данной "схемы". Суд приговорил его к двум годам тюремного заключения.
Тициано Ренци и его супруга не присутствовали в зале суда. Через своих адвокатов они направили письменные заявления, в которых полностью отрицали свою вину и утверждали, что фигурирующие в деле фактуры были подлинными.
Судебно-следственные органы Италии и ранее проявляли интерес к предпринимательской деятельности Тициано Ренци. В феврале 2017 года прокуратура Рима официально уведомила его о том, что он в качестве обвиняемого проходит по следственному делу о злоупотреблениях при распределении государственных подрядов компанией Consip. Обвинения Ренци-старшему были предъявлены по статье УК Италии "торговля влиянием".
Активист в маске лидера партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на следующий день после парламентских выборов в Риме
12 марта 2018, 10:49РИА Новости
В "Движении 5 звезд" обвинили Ренци и Берлускони в неуправляемости Италии
Кроме того, родители экс-премьера проходят по еще одному следственному делу флорентийской прокуратуры по обвинению в ложном банкротстве и выдаче фальшивых фактур. В феврале они даже были помещены под домашний арест, однако в марте суд отменил такую меру пресечения.
Маттео Ренци остается одним из наиболее известных и популярных политиков поколения сорокалетних. Будучи лидером Демократической партии, он возглавлял правительство Италии с февраля 2014 по декабрь 2016 года. После провала инициированного им конституционного референдума 4 декабря 2016 года, Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра. В марте 2018 года после крупного поражения ДП на парламентских выборах Ренци оставил и пост лидера демократов. В сентябре он объявил о выходе из Демпартии и создании собственной политической организации под названием "Живая Италия". Сторонники Ренци входят в нынешнее национальное правительство.
512001
Обсудить 0
Маттео РенциИталияВ мире
Рекомендуем
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в крупном хищении, сообщили СМИ
РИА
Новости
Сергей Лавров
Лавров прибыл в Эрбиль
Сергей Пашинский
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Сейсмограф
На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4
Лента
новостей
У здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи
Белоусов призвал комитет ГА ООН не начинать работу без российских делегатов
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Белоусов рассказал о ситуации с визами для участия в работе комитета ООН
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Преемник Могерини призвал противостоять российскому "экспансионизму"
Автобус с детьми
В России более 430 детей погибли во время летнего отдыха
Вид на Гурзуф
Судно Mriya передали агентству по управлению преступными активами
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Американские военнослужащие в Сирии
Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали вопрос с визами для российской делегации в ООН двусторонним
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Зеленский поручил упростить переход через КПП в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
Лента новостейМолния