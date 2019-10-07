Преемник Могерини призвал противостоять российскому "экспансионизму"

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что лучший способ противостоять "экспансионизму" со стороны РФ заключается в оказании помощи Украине.

Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.

"Лучший способ противостоять экспансионизму, если я могу так это назвать, или угрозе со стороны, это помогать Украине, усиливать ее устойчивость, чтобы помочь ей стать процветающей и демократической страной. Санкции не должны восприниматься как политика сама по себе, это средство", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он программу "Восточное партнерство" в числе приоритетов.

Страны запада считают Крым, который перешел в состав России в 2014 году по итогам референдума, украинской, но временно оккупированной РФ территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

По мнению Борреля, вопрос "Украины остается центральным в том, что касается стратегических вызовов со стороны РФ".

При этом он полагает, что "Восточное партнерство" не должно восприниматься как нечто, идущее против кого-либо". "Я буду стараться поддерживать единство между нами по этому направлению и усиливать поддержку странам партнерства", - сказал Боррель, слова которого с испанского переводились на французский и английский языки.