Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T18:48Z
https://ria.ru/20191007/1559521805.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155346/88/1553468809_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_24c2834e92f2313894d541bd942f2150.jpg
РИА Новости

Отказавшегося принять у пенсионера десятикопеечные монеты кассира уволили

18:48 07.10.2019
14445
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кассира, отказавшегося продать пенсионеру хлеб из-за мелочи, уволят из магазина. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявила генеральный директор российского офиса торговой сети Billa Елена Мальцева.
Инцидент произошел в одном из московских супермаркетов. Пожилой мужчина попытался заплатить за покупку десятикопеечными монетами, однако продавец не взял деньги. В итоге за пенсионера расплатилась женщина, стоявшая вместе с ним в очереди на кассу.
По словам Мальцевой, из-за случившегося в супермаркете провели внутреннее расследование.
"Было установлено, что действия кассира не соответствуют стандартам работы ООО "БИЛЛА". Компания не поддерживает действия кассира, подобное поведение неприемлемо для нас", — говорится в комментарии.
Мальцева отметила, что в супермаркетах сети принимают купюры и монеты любого достоинства, которые находятся в обращении.
В компании извинились за поведение сотрудника.
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
Вчера, 11:51РИА Новости
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
346927155
Обсудить 9
Billa (сеть магазинов)МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
РИА
Новости
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Индийские полицейские
В Индии казнят педофила, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Лента
новостей
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Раковые клетки
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Самолет авиакомпании ЮТэйр
Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Вечерний Несебыр
На берегу Черного моря нашли клад V века
Татьяна Ш. (имя изменено – прим. ред)
"Он отыгрался": что кроется за жестоким убийством студентки из Домодедово
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Стенд Сбербанка
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
Лента новостейМолния