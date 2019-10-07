Отказавшегося принять у пенсионера десятикопеечные монеты кассира уволили

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кассира, отказавшегося продать пенсионеру хлеб из-за мелочи, уволят из магазина. Об этом радиостанции Кассира, отказавшегося продать пенсионеру хлеб из-за мелочи, уволят из магазина. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявила генеральный директор российского офиса торговой сети Billa Елена Мальцева.

Инцидент произошел в одном из московских супермаркетов. Пожилой мужчина попытался заплатить за покупку десятикопеечными монетами, однако продавец не взял деньги. В итоге за пенсионера расплатилась женщина, стоявшая вместе с ним в очереди на кассу.

По словам Мальцевой, из-за случившегося в супермаркете провели внутреннее расследование.

"Было установлено, что действия кассира не соответствуют стандартам работы ООО "БИЛЛА". Компания не поддерживает действия кассира, подобное поведение неприемлемо для нас", — говорится в комментарии.

Мальцева отметила, что в супермаркетах сети принимают купюры и монеты любого достоинства, которые находятся в обращении.