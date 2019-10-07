Экоактивисты заблокировали площадь и мост в центре Парижа

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Несколько сотен сторонников экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата на площади Шатле и примыкающем к ней Мосту Менял в центре Парижа, передаёт корреспондент РИА Новости.

В понедельник Extinction Rebellion устроило протесты в ряде мировых столиц, в том числе Лондоне, Париже, Берлине.

Организаторы парижской акции не разглашали место ее проведения. После 15.00 (16.00 мск) в социальных сетях Extinction Rebellion появилось сообщение, что акция проходит на площади Шатле. Экоактивисты также расположились на прилегающем к этой площади Мосту Менял (Рont au Change). Полиция не препятствует проведению акции, но стоит в оцеплении на набережной Орлож.

Сено, сколоченные доски, рыболовные сети с кучей пластика - все это можно увидеть на мосту. Активисты также встали на голубую парусную лодку, на которой написано "Море умирает".

Демонстранты сидят или лежат прямо на мосту. "Пробудитесь", - периодически скандируют они. Проходящие мимо туристы интересуются у участников акции, в чем суть протеста.

"Цель акции в том, чтобы пробудить экологическую чувствительность граждан, которые пассивны в то время, когда наблюдается климатическая экологическая проблема и биоразнообразие планеты исчезает. Поэтому нужно срочно реагировать и переходить от слов к действиям", - сказала РИА Новости одна из участниц акции, подчеркнув, что власти не делают достаточно для защиты климата.