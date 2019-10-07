В России более 430 детей погибли во время летнего отдыха

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В России в этом году во время летнего отдыха погибли 436 детей, подавляющее большинство случаев приходятся на неорганизованный отдых, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.

"По данным мониторинга уполномоченных, в период неорганизованного летнего отдыха погибло 426 детей, по разным причинам пострадали 7 786 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Еще 10 детей погибли за время организованного отдыха этим летом, говорится в релизе. В детских лагерях совершено 45 преступлений, 224 раза дети совершали из них побеги.

Кроме того, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних поставлено 13 тысяч 126 несовершеннолетних, 7042 совершили правонарушения, 2 928 – преступления, 3 157 находились в розыске.