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РИА Новости

В России более 430 детей погибли во время летнего отдыха

18:45 07.10.2019 (обновлено: 19:24 07.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автобус с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В России в этом году во время летнего отдыха погибли 436 детей, подавляющее большинство случаев приходятся на неорганизованный отдых, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.
"По данным мониторинга уполномоченных, в период неорганизованного летнего отдыха погибло 426 детей, по разным причинам пострадали 7 786 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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Еще 10 детей погибли за время организованного отдыха этим летом, говорится в релизе. В детских лагерях совершено 45 преступлений, 224 раза дети совершали из них побеги.
Кроме того, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних поставлено 13 тысяч 126 несовершеннолетних, 7042 совершили правонарушения, 2 928 – преступления, 3 157 находились в розыске.
Директор департамента министерства просвещения Игорь Михеев заявил в ходе подведения итогов летней оздоровительной кампании, что в 2019 году было организовано 533 тысячи различных активностей, форм кратковременной или малой занятости, в которых в общей сложности приняли участие более 14 миллионов детей.
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