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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии

18:52 07.10.2019
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай не рады его решению вывести американские войска из северной Сирии, где они находятся с 2014 года вопреки позиции официального Дамаска.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
"Две страны, которые больше всего не рады этому решению – Россия и Китай, потому что им нравилось смотреть, как мы увязаем в этой трясине и тратим на это большие деньги", - написал Трамп в Twitter.
Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Не просто не рады, но плачут горючими слезами. Так сказать, день рожденья - грустный праздник.
7 октября, 18:57
Naum Vygodsky
281015
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