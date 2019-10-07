Белоусов призвал комитет ГА ООН не начинать работу без российских делегатов

ООН, 7 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать настаивать на том, чтобы Первый комитет ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, не начинал официальную работу, пока все российские делегаты не получат визы для участия в нем, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перевести работу комитета в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам. Дипломат также предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

"Со стороны американцев мы не видим никаких позитивных жестов, и в этой связи мы будем продолжать настаивать на том, чтобы Первый комитет не начинал свою работу до тех пор, пока мы не увидим со стороны американцев реальные шаги по изменению этой ситуации, которые могут быть в первую очередь в виде выдачи виз тем членам нашей делегации, которым было в этом отказано", - сказал Белоусов, который в данный момент исполняет обязанности главы делегации.

Заседание Первого комитета началось в понедельник в ООН.

Белоусов сказал, что российская сторона еще в августе запрашивала визы для российских представителей.