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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"

18:39 07.10.2019 (обновлено: 18:43 07.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".
"Когда я пришел к власти, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Мы будем сосредоточены на большой картине, зная, что мы всегда можем вернуться и нанести решающий удар!" - написал Трамп в Twitter.
Президент не уточнил, по кому может быть нанесен такой удар.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
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Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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