Росгвардия разработала нагрудный жетон для идентификации сотрудников

"Основным предметом правового регулирования представляемого проекта приказа (об утверждении знака - ред.) является нормативное закрепление идентификации военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также военнослужащих, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов", - говорится в сопроводительных документах к проекту приказа директора Росгвардии.

В конце августа сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Лукин считает, что предлагаемая им мера "будет способствовать пониманию каждым представителем правоохранительных органов, что его можно идентифицировать". Эта мера дисциплинирует и "станет дополнительной гарантией защиты граждан от возможного некорректного поведения сотрудников в местах общественного пребывания людей".