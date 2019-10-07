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РИА Новости

Росгвардия разработала нагрудный жетон для идентификации сотрудников

18:37 07.10.2019 (обновлено: 19:20 07.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбразец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росгвардия разработала проект нагрудного знака для сотрудников ведомства, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Основным предметом правового регулирования представляемого проекта приказа (об утверждении знака - ред.) является нормативное закрепление идентификации военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также военнослужащих, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов", - говорится в сопроводительных документах к проекту приказа директора Росгвардии.
© Федеральный портал проектов нормативных правовых актовОбразец нагрудного знака сотрудников национальной гвардии
Образец нагрудного знака сотрудников национальной гвардии
© Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Образец нагрудного знака сотрудников национальной гвардии
Нагрудные знаки с выбитым идентификационным номером будут делать из алюминия.
"Шрифт кода нагрудного знака вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета. Код нагрудного знака представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр нижнего ряда", - говорится в документе.
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В конце августа сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Лукин считает, что предлагаемая им мера "будет способствовать пониманию каждым представителем правоохранительных органов, что его можно идентифицировать". Эта мера дисциплинирует и "станет дополнительной гарантией защиты граждан от возможного некорректного поведения сотрудников в местах общественного пребывания людей".
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РосгвардияВладимир ЛукинГосдума РФРоссияОбщество
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