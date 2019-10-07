Преемник Могерини считает, что Россию нельзя игнорировать

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что РФ, как поставщика энергоресурсов, невозможно игнорировать, нельзя применять к ней только политику санкций.

Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.

"Что касается РФ, то эта страна, которая является нашим поставщиком энергоресурсов, у нас есть связи с ней, мы не можем делать вид, будто ее нет, или только прибегать к политике санкций", - заявил Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов относительно его видения политики ЕС в отношении РФ.