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РИА Новости

Белоусов рассказал о ситуации с визами для участия в работе комитета ООН

18:29 07.10.2019 (обновлено: 18:47 07.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 7 окт - РИА Новости. Визы для участия в работе Первого комитета ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, не получили 6-7 российских делегатов, заявил РИА Новости и.о. главы делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"Если говорить о делегации Первого комитета, там порядка 6-7 человек", - сказал Белоусов.
В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перевести работу Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.
Дипломат также предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Стефан Дюжаррик
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