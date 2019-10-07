Белоусов рассказал о ситуации с визами для участия в работе комитета ООН

Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

ООН, 7 окт - РИА Новости. Визы для участия в работе Первого комитета ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, не получили 6-7 российских делегатов, заявил РИА Новости и.о. главы делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Если говорить о делегации Первого комитета, там порядка 6-7 человек", - сказал Белоусов.

В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перевести работу Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.