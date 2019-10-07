Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T18:25Z
https://ria.ru/20191007/1559521062.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/66/1556606665_0:0:2770:1559_1036x0_80_0_0_59b21c21bd9d0ac5f9bc0a73e186da62.jpg
РИА Новости

Москалькова предложила закрепить в законодательстве термин "пытка"

18:25 07.10.2019
199
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает ввести термин "пытки" в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, сообщает пресс-служба омбудсмена по итогам ее встречи в понедельник с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).
Ранее Москалькова заявила РИА Новости, что совместно с правозащитниками предлагает выработать комплекс мер по противодействию пыткам и насилию в колониях и СИЗО и создать концепцию формирования в стране национального превентивного механизма.
Тюремная камера
25 сентября, 11:45РИА Новости
В Карелии начали проверку в колонии после сообщений о пытках заключенных
"Москалькова предложила ряд мер, направленных на совершенствование уголовно-исправительной системы. В частности, федеральный омбудсмен выступила за введение в Российской Федерации национального превентивного механизма (НПМ), функцию которого мог бы взять на себя государственный правозащитник. Кроме того уполномоченный обозначила ряд важных законодательных преобразований, среди которых освобождение тяжелобольных заключенных от отбывания наказания в места лишения свободы и перевод заключенных ближе к месту жительства, а также введение понятия "пытки" в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы", - говорится в сообщении.
Омбудсмен отметила, что часть ее предложений по гуманизации уголовно-исправительной системы уже нашла отражение в законодательных актах. Так, по данным ее аппарата, принят закон о кратном зачете времени пребывания под стражей. По словам омбудсмена, с начала 2019 года институту уполномоченного удалось помочь 2809 осужденным и обвиняемым по 125 жалобам в восстановлении прав. Уточняется, что все эти обращения касались широкого круга вопросов, среди которых право на медицинскую помощь, обеспечение питанием, перевод в колонию по месту постоянного проживания семьи и другие проблемы.
Задержание
20 сентября, 08:00РИА Новости
"Били шокером и душили": полицейских, пытавших задержанных, осудили условно
Федеральный омбудсмен рассказала европейской делегации, что для решения подобных вопросов в ее аппарате создана рабочая группа по защите прав граждан в местах лишения свободы, куда вошли ведущие эксперты и правозащитники. Члены европейской делегации подчеркнули продуктивность сотрудничества ЕКПП с аппаратом российского омбудсмена.
801102
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин поручил провести совещания по противодействию коррупции
РИА
Новости
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Белоусов рассказал о ситуации с визами для участия в работе комитета ООН
Американские военнослужащие в Сирии
Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Преемник Могерини считает, что Россию нельзя игнорировать
Лента
новостей
Автомобиль полиции на дороге
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
"Оппозиционная платформа" призвала власти Украины пресекать ксенофобию
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Преемник Могерини призвал противостоять российскому "экспансионизму"
Американский военнослужащий в Сирии
В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"
Сергей Лавров
Лавров прибыл в Эрбиль
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в крупном хищении, сообщили СМИ
Лагерь активистов-экологов Global Extinction Rebellion Spring Tide в Мадриде. 7 октября 2019
Активисты-экологи попытались перекрыть движение на мосту в Мадриде
Храмовый комплекс в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев. Москва
Первый храм в САО по программе "200 храмов" достроят до конца 2019 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Лента новостейМолния