Москалькова предложила закрепить в законодательстве термин "пытка"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает ввести термин "пытки" в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, сообщает пресс-служба омбудсмена по итогам ее встречи в понедельник с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).

Ранее Москалькова заявила РИА Новости, что совместно с правозащитниками предлагает выработать комплекс мер по противодействию пыткам и насилию в колониях и СИЗО и создать концепцию формирования в стране национального превентивного механизма.

"Москалькова предложила ряд мер, направленных на совершенствование уголовно-исправительной системы. В частности, федеральный омбудсмен выступила за введение в Российской Федерации национального превентивного механизма (НПМ), функцию которого мог бы взять на себя государственный правозащитник. Кроме того уполномоченный обозначила ряд важных законодательных преобразований, среди которых освобождение тяжелобольных заключенных от отбывания наказания в места лишения свободы и перевод заключенных ближе к месту жительства, а также введение понятия "пытки" в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы", - говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что часть ее предложений по гуманизации уголовно-исправительной системы уже нашла отражение в законодательных актах. Так, по данным ее аппарата, принят закон о кратном зачете времени пребывания под стражей. По словам омбудсмена, с начала 2019 года институту уполномоченного удалось помочь 2809 осужденным и обвиняемым по 125 жалобам в восстановлении прав. Уточняется, что все эти обращения касались широкого круга вопросов, среди которых право на медицинскую помощь, обеспечение питанием, перевод в колонию по месту постоянного проживания семьи и другие проблемы.