Путин поручил провести совещания по противодействию коррупции

Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил провести совещания по вопросам применения законодательства о противодействии коррупции 28-29 ноября и 9 декабря в гостинице "Президент- Отель", распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести на федеральном государственном унитарном предприятии гостиничный комплекс "Президент- Отель" Управления делами президента РФ семинары - совещания по актуальным вопросам применения законодательства РФ о противодействии коррупции", - говорится в документе.

Уточняется, что 28 - 29 ноября поручено провести совещание с главами региональных органов по профилактике правонарушений, а 9 декабря - с руководителями подразделений государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.