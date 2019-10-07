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РИА Новости

Путин поручил провести совещания по противодействию коррупции

18:24 07.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил провести совещания по вопросам применения законодательства о противодействии коррупции 28-29 ноября и 9 декабря в гостинице "Президент- Отель", распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести на федеральном государственном унитарном предприятии гостиничный комплекс "Президент- Отель" Управления делами президента РФ семинары - совещания по актуальным вопросам применения законодательства РФ о противодействии коррупции", - говорится в документе.
Уточняется, что 28 - 29 ноября поручено провести совещание с главами региональных органов по профилактике правонарушений, а 9 декабря - с руководителями подразделений государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Добавляется, что общее число участников семинаров составит до 320 человек.
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