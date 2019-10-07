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РИА Новости

Международный тур Urban.Tech Moscow 2019 стартует 26 октября

18:20 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. IT-специалисты из Латвии, Белоруссии, Армении, Израиля, Казахстана и Чехии примут участие в международном этапе программы Urban.Tech Moscow 2019, который начнется 26 октября в Минске, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Программа для молодых специалистов в сфере информационных технологий реализуется Департаментом совместно с ГБУ "Агентство инноваций Москвы".
Участие в мероприятиях Urban.Tech Moscow принимают органы исполнительной власти столицы и крупнейшие российские компании. Завершающим городом проведения серии международных хакатонов проекта Urban.Tech Moscow станет Ереван, где мероприятие пройдет 10 ноября.
Принять участие в международном туре Urban.Tech Moscow 2019 смогут разработчики, дизайнеры, маркетологи, менеджеры и аналитики. Мероприятия будут проходить в Праге, Тель-Авиве, Риге, Ереване, Минске, Алма-Ате. Победители международного тура получат возможность посетить объекты инновационной инфраструктуры города Москвы в рамках road show.
"Москва уже занимает высокие позиции в инновационных рейтингах, например, заняла первое место в рейтинге электронного правительства ООН в 2018 году, но мы активно продолжаем развитие цифровой инфраструктуры столицы. Чтобы собрать высококлассных специалистов из разных стран, способных предложить передовые решения задач, стоящих перед Москвой, проводится международный тур программы Urban.Tech Moscow. Мы хотим вовлечь в создание комфортной среды для жителей Москвы как можно больше экспертов из сферы IT", – приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
Москва-сити
3 октября, 15:11РИА Новости
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Программа Urban.Tech Moscow разработана для подготовки к участию в конкурсе на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В рамках конкурса командам будет предложено создать цифровой продукт, решающий актуальные задачи по одному из пяти направлений: умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы. Мероприятия программы включают не только международный тур, но и создание проектных кросс-функциональных команд и генерацию идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов для разных отраслей. В рамках программы в Москве пройдет 15 отраслевых мероприятий, на которых разработчики смогут сформировать коллектив и доработать свою идею. Всего по итогам конкурса планируется вручить 10 премий по миллиону рублей каждая.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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