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РИА Новости

Активисты-экологи попытались перекрыть движение на мосту в Мадриде

18:18 07.10.2019
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© AFP 2019 / Oscar del PozoЛагерь активистов-экологов Global Extinction Rebellion Spring Tide в Мадриде. 7 октября 2019
Лагерь активистов-экологов Global Extinction Rebellion Spring Tide в Мадриде. 7 октября 2019
© AFP 2019 / Oscar del Pozo
Лагерь активистов-экологов Global Extinction Rebellion Spring Tide в Мадриде. 7 октября 2019
МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Несколько десятков активистов движения в защиту окружающей среды попытались перекрыть движение на одной из мадридских улиц, потребовалось вмешательство полиции.
Активисты сели на проезжую часть моста в районе Новых Министерств и вывесили плакат. На место прибыла полиция, которая вывела их за пределы проезжей части. Тридцать три человека сопроводили в участок для установления личности, сообщили РИА Новости в главном полицейском управлении Мадрида. Трое из них задержаны по подозрению в оказании сопротивления представителям власти.
Кроме того, активисты установили палатки около министерства экологии Испании. В сообщении организации Extinction Rebellion Spain в Twitter говорится, что протестующие останутся здесь, сколько будет необходимо, требуя существенного сокращения вредных выбросов.
Акции экологов проходят в понедельник во многих городах мира.
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Мадрид (город)ИспанияВ мире
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