Активисты-экологи попытались перекрыть движение на мосту в Мадриде

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Несколько десятков активистов движения в защиту окружающей среды попытались перекрыть движение на одной из мадридских улиц, потребовалось вмешательство полиции.

Активисты сели на проезжую часть моста в районе Новых Министерств и вывесили плакат. На место прибыла полиция, которая вывела их за пределы проезжей части. Тридцать три человека сопроводили в участок для установления личности, сообщили РИА Новости в главном полицейском управлении Мадрида. Трое из них задержаны по подозрению в оказании сопротивления представителям власти.