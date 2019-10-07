Активисты-экологи попытались перекрыть движение на мосту в Мадриде

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Несколько десятков активистов движения в защиту окружающей среды попытались перекрыть движение на одной из мадридских улиц, потребовалось вмешательство полиции.
Активисты сели на проезжую часть моста в районе Новых Министерств и вывесили плакат. На место прибыла полиция, которая вывела их за пределы проезжей части. Тридцать три человека сопроводили в участок для установления личности, сообщили РИА Новости в главном полицейском управлении Мадрида. Трое из них задержаны по подозрению в оказании сопротивления представителям власти.
Vamos a mantenernos todo el tiempo que sea necesario junto a @By2020WeRiseUp frente al Ministerio para la Transición Ecológica @mitecogob. Exigimos políticas para reducir drásticamente las emisiones, en línea con lo planteado por la comunidad científica. #RebelionClimatica7O pic.twitter.com/0WKscgX3sw— Extinction Rebellion Spain (@EsXrebellion) 7 октября 2019 г.
Кроме того, активисты установили палатки около министерства экологии Испании. В сообщении организации Extinction Rebellion Spain в Twitter говорится, что протестующие останутся здесь, сколько будет необходимо, требуя существенного сокращения вредных выбросов.
Акции экологов проходят в понедельник во многих городах мира.